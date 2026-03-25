記事ポイント独自技術で測定のばらつきを大幅に低減した第2世代UCI硬さ計20〜2,000HVの広い測定範囲で軟質金属から超硬合金まで対応Bluetooth接続と専用アプリで測定結果を遠隔共有可能 ダコタ・ジャパンから、第2世代のUCI硬さ計『Lab UCI Pro』が登場します。熟練を問わず誰でも安定した高精度測定を実現する、新世代の金属硬さ試験機です。 ダコタ・ジャパン「Lab UCI Pro」 販売開始：2026年3月25日製品