記事ポイント国立文化財機構所蔵の国宝を含む文化財94件を全国5都市で順次公開群馬では国宝「埴輪 挂甲の武人」、秋田では佐竹本三十六歌仙絵が過去最多15幅里帰り2026年7月から2027年5月にかけて群馬・秋田・神奈川・岡山・富山の5施設で開催 国立文化財機構 文化財活用センター〈ぶんかつ〉が、2026年度「国立文化財機構所蔵品貸与促進事業」の実施対象館を発表しています。群馬県、秋田県、神奈川県、岡山県、富山県の5施