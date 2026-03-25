【ワシントン共同】米商務省が25日発表した2025年の外国とのモノやサービス、投資の取引状況を示す経常収支の赤字額は、前年比5.8％減の1兆1160億ドル（約177兆円）だった。赤字幅の縮小は2年ぶり。配当や利子といった第1次所得収支が黒字転換したことが全体の赤字縮小につながった。25年の経常赤字の国内総生産（GDP）に対する比率は3.6％となり、前年の4.0％から縮小した。モノの赤字は2.1％増の1兆2408億ドルとなった一方