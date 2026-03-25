レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの佐々木美乃里（29）が25日、自身のインスタグラムを更新。25年シーズンでもっとも活躍したレースアンバサダーを表彰する「レースクイーン・オブ・ザ・イヤー25−26」に輝いたことを報告した。「この度、『レースクイーン・オブ・ザ・イヤー25−26』を受賞いたしました!!」と伝え、金色のビキニ水着姿でティアラや黒のリボンを付け、トロフィーを持って笑顔を見せるショットを公開。