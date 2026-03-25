京都にある体験型テーマパーク「東映太秦映画村」が、2026年の開業50周年を機に施設全体をリニューアルする。名称を「太秦映画村（英語表記：UZUMASA KYOTO VILLAGE）」に変更し、従来のファミリー層に加え、今後は20〜30代や訪日客（インバウンド）にも楽しんでもらえるよう、大人向けへとシフトする。第1期リニューアルでは、開業前から“18禁”コンテンツが話題に。約150億円かけたリニューアルの詳細や全面開業後への期待感な