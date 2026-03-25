SUPER EIGHTをはじめとした関西ジュニアOBと、現役関西ジュニアの総勢92人が24日、5月末で閉館する大阪松竹座に集結し、別れを告げました。大阪松竹座で行われた関西ジュニアの公演の歴史は、1999年12月の『KANSAI Jr. CONCERT』から始まり、舞台なども含めてこれまでに60作品以上、約1800公演が上演されてきたといいます。そんな大阪松竹座で24日、『ほんまおおきに大阪松竹座〜WE are 松竹座男子。今まで永らくお世話になりまし