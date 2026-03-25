『女だからこんなにつらいの？ 家族も子宮も捨てたかった私が幸せになるまで』（砂田うるが/KADOKAWA）第5回【全9回】【漫画】『女だからこんなにつらいの？ 家族も子宮も捨てたかった私が幸せになるまで』を第1回から読む女性を軽視する家で育ち、幼い頃から祖父、父、兄に虐げられてきたうるが。母は父の奴隷で、祖母は家族からバカにされていて、うるがは誰からも守ってもらえない。「こんな家を早く出て、自分でお金を稼いで、