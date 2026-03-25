【モデルプレス＝2026/03/25】お笑いタレントのもう中学生（43）が3月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。モデル・女優として活動する恵理（32）と結婚することを報告した。【写真】43歳・もう中学生と結婚の11歳年下美人モデル◆もう中学生、恵理との結婚報告この日放送された日本テレビ系「有吉の壁」生放送2時間SP（よる7時〜）にて、結婚をサプライズ発表したもう中学生。投稿では「有吉さんの壁にて、結婚の発表をさせていた