◆第３３回マーチＳ・Ｇ３（３月２９日、中山競馬場・ダート１８００メートル）追い切り＝３月２５日、美浦トレセン一昨年の覇者ヴァルツァーシャル（牡７歳、美浦・高木登厩舎、父マクフィ）は坂路を単走で４ハロン５３秒４―１２秒１。ラストで仕掛けられると力強く加速して出来の良さをうかがわせる走りに、高木調教師も「いい状態をキープできていると思います」と、うなずいた。直近２戦は今回と同じ舞台で連続２着。トレ