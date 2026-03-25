大相撲の幕内・朝紅龍、十両・朝翠龍（ともに高砂）兄弟の後援会設立総会が２５日、ＪＲ大阪駅前のホテルで開催された。母・石崎直美さんが場所前にがんで亡くなり、出席者とともに黙とうをささげた。今場所９勝６敗だった兄の朝紅龍は壇上で「母の生前に今年中に新三役になり『自慢の息子』になると約束した。天国の母のためにも精進しないといけない」と語り、会場からは大きな拍手が起こった。十両２枚目で６勝９敗だった弟の