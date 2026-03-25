アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」のきゃーたんこと齋藤樹愛羅が２５日までにＳＮＳを更新し、カレンダーブックのオフショットを投稿した。「カレンダーブックが発売されましたぜひ手に取ってみてくださいね」とつづり、オフショットを複数枚投稿。デコルテを開けた黒のトップスに白のミニスカートを合わせ、ロングヘアが映える大人びたコーデや、ピンクのワンピースとアウターにツインテールを合わせた可愛らしいショットなど