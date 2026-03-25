アナクロ系YouTubeチャンネル「フィルムエストTV」の西井紘輝が監督を務める中編ファウンドフッテージホラー『沢田美由紀のガマランドにお邪魔します』が４月24日(金)より公開。ポスタービジュアルと予告編が解禁された。舞台は茨城県に実在した遊園地「ガマランド」。平成初期の空気感が漂うその場所で、とあるVHSに映し出された“沢田美由紀”をめぐる不可解な物語が描かれる。ポスタービジュアルでは、ビデオカメラを回すカップ