北海道・苫小牧警察署は2026年3月25日、苫小牧市の少年（18）を脅迫の疑いで逮捕しました。少年は3月21日午後1時ごろ、元交際関係にあった10代後半の少女に対し「何なら殺してやるわ」などと、スマートフォンから生命、身体に危害を加える旨のメッセージを送信し、脅迫した疑いが持たれています。警察によりますと、21日、少女から「別れた彼氏からLINEで脅すような内容が贈られてきた」と警察署に通報があり、事件が