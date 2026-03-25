北海道・函館中央警察署は2026年3月25日、函館市の会社員の男（34）を建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕しました。男は3月7日午後7時ごろから8日午前10時50分ごろまでの間、函館市内の会社の倉庫などに侵入し、防犯カメラ2台と銅線約280キログラム（時価合計約44万円相当）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、倉庫を所有する会社から「倉庫入り口の鍵が壊され、中から導線が盗まれた」と警察に通報が入ったことで事件が