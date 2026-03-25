一度は名称が決まったものの、他の県で同じ読み方の登録があったことから名称変更を余儀なくされていたコメの新品種『新潟135号』。県は3月25日、新たに名称を『なつひめ』に決定したと発表しました。 【花角知事】「それでは発表したいと思います。名称は『なつひめ』といたしました」名称が『なつひめ』に決定したのは、今年から栽培される暑さに強いコメの極早生品種新潟135号。【花角知事】「厳しい夏の暑さや日差しの中でも