7人組ガールズグループ・HANAが日やけ止めブランドの新CMに出演。メンバー同士の決め事を明かしました。HANAが出演したのは『サンカット』の新CM。ブランドの特徴である“絶対やかない”という言葉にちなみ、メンバー同士で「絶対○○」と決めていることを聞かれると、NAOKOさんは「私たちには“絶対脱力”というものがあります。これは毎パフォーマンス前に、メンバー全員で集まって部屋を暗くして（全員で）脱力する時間を過ごし