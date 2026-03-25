TBSの若林有子アナウンサー（29）が25日、自身のインスタグラムで、同期アナと笑顔の2ショットを公開した。「部に戻ったら夏子がいて飛び跳ねた」とハートマークとともに近藤夏子アナウンサーとショットをストーリーズに投稿。近藤アナは今年1月に第1子出産を発表したばかりで、「ママになっても何も変わらないまたすぐ会いに行くね」と齋藤慎太郎アナも加わった3ショットも披露した。近藤アナはストーリーズで若林アナ