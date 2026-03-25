囲碁界の最高位を争う第５０期棋聖戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・サントリーホールディングス）、一力遼棋聖（２８）と挑戦者・芝野虎丸十段（２６）の第７局が２５日午前９時、神奈川県箱根町の「ホテル花月園」で始まり、午後５時３０分、芝野十段が９７手目を封じて、１日目を終えた。５連覇と「名誉棋聖」の資格獲得がかかる一力棋聖と、棋聖初戴冠（たいかん）を目指す芝野十段の頂上決戦は、互いに３勝ずつのフ