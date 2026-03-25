モデルＵＴＡ（２８）が２４日に東京都内で行われた「ウイスキーブランド「シーバスリーガル」のイベントに登場した。身長１９０ｃｍとされる長身で、カーキーのジャケット＆黒パンツ姿。圧倒的なスタイルで、小顔が際立った。両親は本木雅弘と内田也哉子。父譲りのオーラを漂わせた。