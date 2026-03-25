守備練習中に笑顔を見せる横浜ＤｅＮＡの筒香＝横浜スタジアム上半身のコンディション不良を訴え、開幕１軍スタートが微妙な状況だった横浜ＤｅＮＡの筒香嘉智内野手（３４）について、相川亮二監督（４９）は２５日、予定通りメンバー入りする方針を明らかにした。同日、横浜スタジアムでヤクルトとの開幕戦を見据えてナイター練習が行われた。冷たい雨が降りしきる中、野手陣はノックやフライ処理で調整。筒香は室内で打撃練