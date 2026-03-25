乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。3月19日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、6期生メンバーの森平麗心（もりひら・うるみ）と岩手県に行った「乃木坂、逃避行。SEASON4」（Lemino）について語りました。乃木坂46の賀喜遥香＜リスナーからのメッセージ＞「『乃木坂、逃避行。』を観させていただ