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※前回値が修正されました。 輸入物価指数（2月）21:30 結果1.3% 予想0.5%前回0.6%（0.2%から修正）（前月比) 結果1.3% 予想0.4%前回0.3%（-0.1%から修正）（前年比)