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米１０年債利回り４．３３６％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:41）（日本時間21:41）（%） 米2年債 3.877（-0.012） 米10年債4.336（-0.024） 米30年債4.904（-0.024） ドイツ2.964（-0.063） 英国4.853（-0.105） カナダ3.513（-0.056） 豪州4.957（-0.088） 日本2.251（-0.007） ※米債以外は10年物