「モーニング娘。’２６」のメンバー・山粼愛生のセルフネイルが注目を集めている。山粼は２５日までに自身のインスタグラムを更新。「セルフネイル」と書き出し、顔の前でネイルを披露する一枚をアップ。「１枚目はツイードネイル！初挑戦だったけど、思ったより簡単にできたお気に入りのラメのジェルを見つけた２枚目はめっちゃ可愛くしたパーツを作れるシリコンモールドをゲットして、たくさん作ったから