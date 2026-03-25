お笑いコンビ「さまぁ〜ず」大竹一樹の妻で、元フジテレビでフリーの中村仁美アナウンサーが“にぎらない”お弁当作りを報告した。「春休みだけどお弁当」と２５日までに自身のインスタグラムを更新した中村アナ。「ノンストップのお料理コーナーで作った以来おにぎらず予想と違った断面」とウィンナーや卵、肉、野菜を具にした彩に食欲をそそられる“おにぎらず弁当”の写真をアップした。本人は納得いかなかったようで、