ハンバーグを手早く作りたい シンプルな材料に、作り方も楽々。そんな魅惑のハンバーグレシピはいかがでしょうか。一人分作るときにとっても重宝しそうです。 ※ メイン写真はこちらのレシピをイメージして選定させていただきました シンプルさがポイント 1. 材料は肉と調味料だけ 2. ささっとこねます。こねすぎに注意。 3. 薄めに成形することで焼き時間も少なく 使う食材・調味料は肉・塩・胡椒・砂糖だけのレシ