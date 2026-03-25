お笑いタレント・もう中学生さん（43）が25日、自身の公式Ｘを更新し、結婚を発表しました。もう中学生さんは直筆の文書で「日々、心からお世話になっております、もう中学生と申します。生まれて43年、お笑いを目指し24年、様々な方々にお世話になり、学ばさせていただき、応援・ご指導・ご鞭撻、助けていただいて今があります。あらためて本当にありがとうございます」と感謝を伝えました。続けて「大切なわがふるさと、長野県に