ともに2児の父であるお笑いコンビ・かまいたちが24日、家庭学習サービスの発表会に登場。子育ての悩みを明かしました。イベントでは、家庭学習サービスのリニューアルした学習教材を体験し、大興奮の様子を見せました。そんな2人は、ともに小学生の子どもを育てる父親。濱家隆一さん（42）は子どもの勉強について「“今やらなあかんことを、絶対に先にやらなあかんで。先にやることをやってから、やりたいことをやるんやで。それが