（新北中央社）台湾新北地方検察署（地検）は24日、中国共産党の関係組織と長期にわたってつながりを持ち、指示を受けて台湾で特定の候補者の選挙応援を行ったとして、反浸透法違反などの罪で台湾人と結婚した中国出身の徐春鶯（じょしゅんおう）容疑者を起訴した。検察は重い量刑を求めている。新北地検の調べで、徐被告が1998年に台湾に入境して以降、「台湾新住民発展協会」の理事となり、中華両岸婚姻協調促進会の鍾錦明会長と