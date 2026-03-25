25日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比130円高の5万3610円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万3749.62円に対しては139.62円安。出来高は7977枚となっている。 TOPIX先物期近は3634ポイントと前日比13.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は16.99ポイント安で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物