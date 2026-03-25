2026年3月24日、香港メディアの香港01は、中国・河北省のガソリンスタンド「中園石化」が大手「中国石化」に酷似しているとして当局が調査に乗り出したと報じた。記事は、問題のスタンドが中国石化（中国石油化工、シノペック）の象徴である赤地に白文字のデザインをそのまま採用しているほか、英語表記も中国石化の「SINOPEC」に対して「SNOPEC」とわずか一字違いだと指摘。多くのドライバーが給油後に初めて別の店舗だと気づくケ