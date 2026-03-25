ボートレース蒲郡のSG「第61回ボートレースクラシック」は25日に予選2日目が行われた。佐々木完太（29＝山口）は1Rで80メートル起こしとなる深インも、トップタイスタートを決めて逃げ切り勝ち。続く7Rは2コースから差して連勝を飾った「行き足がいいし、出足もいい感じ。追い風でもしっかり舟が返ってきた。蒲郡はいい時と悪い時がはっきりしている。今回はだいぶいい方。手応えがあるし、足はいいですね」と感触も上々だ。