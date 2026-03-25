お笑い芸人のもう中学生（43）が、25日放送の日本テレビ系バラエティー『有吉の壁』生放送SP（後7：00）に出演。埼玉・西武園ゆうえんちからの生放送で結婚報告した。お相手の俳優でモデルの恵理（32）も自身のインスタグラムで結婚を報告した。【写真】美しい！結婚を生発表したもう中学生のお相手・恵理もう中学生は番組で「発表団」というコントの中で「43歳になりました」「つまり厄年明けました」と報告。「もう1つ大切な