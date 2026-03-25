【ニューヨーク共同】25日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比26銭円安ドル高の1ドル＝158円94銭〜159円04銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1589〜99ドル、184円30〜40銭。米国とイランの戦闘の早期終結は困難との見方が投資家に広がり、相対的に安全資産とされるドルを買って円を売る動きが優勢だった。