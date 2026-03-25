２年ぶりのリーグ優勝を目指す巨人は２７日、東京ドームで阪神との開幕戦に臨む。伝統の一戦で昨季８勝１７敗と大きく負け越したリーグ覇者に対抗するには、打線の奮起が欠かせない。泉口は昨季の阪神戦でチーム最多の２６安打を放ち、打率３割６厘と気を吐いた。開幕投手の村上に対しても９打数４安打と相性がいい。対阪神では、岸田も昨季３割７分８厘と高打率をマーク。一方、苦しめられたのはキャベッジで、チーム最多１７