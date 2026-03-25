「ボートレースクラシック・ＳＧ」（２５日、蒲郡）気合の攻めで勝利をつかんだ。浜崎直矢（４２）＝埼玉・９２期・Ａ１＝は、２日目４Ｒ、２コースまくりで１着。１号艇での出走ながら、ピット離れのいい山田祐也（徳島）にインを奪われる形となったが、コンマ１２のトップＳからスリット後に伸びて攻め抜いた。「メンバーによるが伸びは余裕ある。しっかり反応してくれてエンジンは良さそうなので微調整の範囲」と機力も上々