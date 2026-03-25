Photo:カタオカ キヨシ こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。暗がりで人を感知して自動的に点灯する人感センサーは、一定の時間が経つと消灯する便利なアイテムです。しかし、センサーが反応する距離や点灯時間、ライトのサイズなど、さまざまな種類があるので、どれを選んだらいいか迷ってしまいますよね。そこで今回は、上下、左右とも照明の角