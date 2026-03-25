フィギュアスケート世界選手権で女子ショートプログラム（ＳＰ）が２５日に行われ、金メダルを目指す坂本花織（シスメックス）に向けてロシアの重鎮タチアナ・タラソワ氏が異例の激アツエールを送った。今季限りで引退を表明している坂本にとって、今大会は最後の大舞台。長きにわたって世界を魅了してきた女王のラストダンスに、浅田真央など多くの有名スケーターを指導してきたタラソワ氏が熱い言葉を送った。ロシア放送局