春らしいコーデを楽しむなら、今季は「ブルー × イエロー」の組み合わせに挑戦してみて。爽やかなブルーに明るいイエローを合わせることで、ぐっと春らしい軽やかな雰囲気が生まれる予感。今回は【GU（ジーユー）】スタッフが提案する「最旬コーデ」をご紹介します。 ライトトーンで作る爽やかな春コーデ ブルーのストライプシャツに、イエロー