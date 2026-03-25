【セブン-イレブン】では、桜、いちご、抹茶といった春を感じる素材を使った本格スイーツを販売中。今回は、味だけでなく見た目からも満足できそうな、「新作スイーツ」をピックアップします。スイーツマニアおすすめポイントとあわせて紹介するので、お買い物の参考にしてみてください。 もちもち食感に包まれたいちごと桜の香り スイーツブロガーの@sujiemonさんが、「さくらの香りと苺の