記事ポイントTOYOTA「bZ4X」の日常を描く「365 SCENES」第2弾がPen Onlineで公開中斎藤工さんが長編初監督作『blank13』の撮影地・栃木県足利市をドライブ静粛性の高いEV車内が”秘密基地”のような思考空間に TOYOTAの電気自動車「bZ4X」とともに過ごす心地よい日常を描く「365 SCENES」の第2弾が公開されています。俳優・映画監督の斎藤工さんを起用し、栃木県足利市を巡りながら”過去と未来”をつなぐドライブ旅の様子を