女優の八木奈々が21日、自身のインスタグラムを更新し、雑誌「サイゾー」の表紙を務めたことを報告した。 【写真】細ボリューミー!?ぴったりニットで隠しきれない“オトナ”の雰囲気 「『#サイゾー』5月号（※3/31(火)発売）の表紙＆巻頭グラビアを担当させていただきました！！」と伝えた。テレビ大阪系ドラマ「令和に官能小説作ってます」に出演するなどしているが、現役の“オトナ女優”でもある