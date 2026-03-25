記事ポイントミニモニ。結成25周年記念の大人向けなりきりコレクションアイテムレンチキュラー待ち受け画面やフルバージョン楽曲などギミックが充実プレミアムバンダイにて4,950円（税込）で予約受付中 バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、「Special Memorize ミニモニ。テレフォン」の予約受付が行われています。ミニモニ。結成25周年を記念した、大人のためのなりきり仕様のコレクションアイ