記事ポイント英国発のアレルゲンフリーブランド「Creative Nature」が日本に上陸ナッツ・グルテン・乳製品など主要14アレルゲン不使用スナック・ベーキングミックス・スナックバーの3カテゴリを展開 英国発のフリーフロムブランド「Creative Nature（クリエイティブネイチャー）」が日本に上陸しています。アレルゲンに配慮しながらもおいしさを追求したスナックやベーキングミックスを展開し、世界中で注目を集めるブランド