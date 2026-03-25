記事ポイント2026年3月28日・29日にクイーンズスクエア横浜で開催される参加費無料の親子向け工作イベントおうち型バッグと万華鏡の日替わり2プログラムで春色の作品づくりを体験さくらフェスタ連携で先着300名のお子様に「桜の物語工作ブック」をプレゼント クイーンズスクエア横浜にて、春休みの親子向け体験型イベント「春の訪れを感じよう！はるいろキッズワークショップ」が開催されます。2026年3月28日と29日の2日間、