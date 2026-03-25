記事ポイント英国コーンウォール発の紅茶・コーヒーブランドが日本初上陸サステナブルな調達とパッケージを採用した環境配慮型ブランド紅茶2種とコーヒー1種の計3商品を展開 英国南西部コーンウォールで愛される「Cornish Tea & Coffee(コーニッシュティー＆コーヒー)」が、日本での本格展開を開始します。日本代理店のVol.を通じて、紅茶2種とコーヒー1種のラインナップが届けられます。 Vol.「Cornish Tea & C