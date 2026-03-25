テレビ朝日の田原萌々アナウンサーが、衣装ショットを公開した。田原アナは２５日までに自身のインスタグラムを更新。ホワイトのワンピースにパンプスを合わせた、春らしい全身ホワイトコーデを披露した。この投稿にファンからは「白衣装のももちゃんは最高です」「笑顔が可愛いです」「素敵」「この世に舞い降りた天使」「お似合いです」「お姫様みたい」「美しすぎる！」「ワンピ姿かわいい〜」などの声が寄せられている。