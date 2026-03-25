◆第３３回マーチＳ・Ｇ３（３月２９日、中山競馬場・ダート１８００メートル）追い切り＝３月２５日、美浦トレセンチュウワクリスエス（牡４歳、美浦・栗田徹厩舎、父ルヴァンスレーヴ）はＷコースで原田和真騎手を背に単走で調整。５ハロン６８秒３―１１秒７とタイムは目立たないが、馬なりで上々の伸びを見せた。近走の充実具合がうかがえる動きに、栗田調教師も「『先週よりいい』とジョッキーも言っていたし、去年後半から