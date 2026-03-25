アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」のメンバー・鎮西寿々歌が、憧れの国に足を運んだことを明かした。２５日までに自身のインスタグラムを更新した鎮西は、「もう一月前のお話ですが。」と切り出し、初めてヨーロッパに訪れたことを報告。ミラノの街並みは建物、お花、歩く人々全てがアートで、そこにいるだけで刺激を受ける時間でした。」とつづり、「この経験は私にとても大きな変化をもたらしてくれました。(