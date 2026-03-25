記事ポイント桜色のチョコレートに桜の香りを忍ばせた「ミニローズ・サクラ」など春限定3商品リーフパイに3種のチョコをコーティングした「サクラ缶」は食べ比べが楽しめるアソートメサージュ・ド・ローズ公式オンラインショップにて2026年シーズン限定で販売 薔薇のチョコレートブランド「メサージュ・ド・ローズ」から、春の期間限定商品「サクラ・シリーズ」が登場します。桜をテーマにした3つのショコラが、送別やお礼、